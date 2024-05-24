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16:57, 24 мая 2024Из жизни

Одно птичье перо продали за рекордные 2,6 миллиона рублей

Webb’s: в Новой Зеландии перо вымершей разноклювой гуйи продали за $46,5 тыс.

Фото: Webb’s Auction House

В Новой Зеландии одно перо вымершей разноклювой гуйи продали за 46,5 тысячи новозеландских долларов (2,6 миллиона рублей). Об этом сообщается на сайте аукционного дома Webb’s.

Птичье перо было продано на торгах в Окленде, 21 мая. Делать ставки на аукционе могли только присутствовавшие в зале участники, так как перья гуйи находятся на учете государства. Разноклювая гуйя играла важную роль в культуре маори. В частности, из перьев этих птиц создавались головные уборы вождей племен. Для приобретения или вывоза из страны перьев и чучел этих птиц нужно специальное разрешение.

Майские торги в Окленде стали рекордными. В прошлый раз перо гуйи продали в 2010 году за восемь тысяч новозеландских долларов (447,6 тысячи рублей). Webb’s также отмечает, что в 2023 году чучело гуйи было продано на аукционе в Великобритании за 457,7 тысячи новозеландских долларов (25,6 миллиона рублей).

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Разноклювая гуйя — птица из отряда воробьинообразных. Она обитала только на Северном острове Новой Зеландии. Эти птицы обладали зелено-черным окрасом, а главной их особенностью было различие длины клюва в зависимости от пола. У самок клювы были длинными, тонкими и изогнутыми, а у самцов — короткими и толстыми. Гуйи вымерли из-за охоты на них ради перьев, а также из-за вырубки лесов на Северном острове. Официально считается, что в последний раз этих птиц видели в 1907 году. Однако есть отдельные свидетельства о наблюдениях гуй до конца 1960-х.

Ранее сообщалось, что занимающийся разведением форели фермер из Австралии случайно поймал редкое животное, считавшееся вымершим. В ловушку мужчины попалась сумчатая куница.

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      Никита Савин
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