Откровенные фото «Чебоксарского трикотажа» на Wildberries стали мемом в сети
Откровенная реклама производителя одежды «Чебоксарский трикотаж» на маркетплейсе Wildberries стала мемом в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на портале «Пикабу».
Покупатели обратили внимание на фотографии, на которых девушка рекламировала белую майку бренда. На размещенном кадре она позировала в трусах стрингах. Кроме того, пользователей сети развеселили и изображения чернокожего манекенщика, который также рекламировал майку, снимаясь в трусах-боксерах.
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