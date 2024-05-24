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15:40, 24 мая 2024Ценности

Откровенные фото «Чебоксарского трикотажа» на Wildberries стали мемом в сети

Откровенная реклама производителя одежды «Чебоксарский трикотаж» на маркетплейсе Wildberries стала мемом в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на портале «Пикабу».

Покупатели обратили внимание на фотографии, на которых девушка рекламировала белую майку бренда. На размещенном кадре она позировала в трусах стрингах. Кроме того, пользователей сети развеселили и изображения чернокожего манекенщика, который также рекламировал майку, снимаясь в трусах-боксерах.

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Потенциальных клиентов рассмешили чересчур откровенные промоизображения. На данный момент публикация юзера, заметившего данную съемку, набрала 374 тысячи просмотров.

В ноябре 2022 года снимки возлюбленной Тимати Валентины Ивановой заметили на Wildberries.

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      Карина Черных
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