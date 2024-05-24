Оценена выгода от покупки жилья в ипотеку сейчас

«АиФ»: брать льготную ипотеку до июля выгодно

Брать льготную ипотеку до ее отмены в июле выгодно. Так ситуацию на рынке жилья оценили эксперты газеты «Аргументы и факты».

По словам руководителя «Ипотечного центра Анны Петровны» Анны Цыбиной, массовую льготную ипотеку в России точно отменят в июле 2024 года. Поэтому всем, кто планирует кредитоваться по госпрограммам, стоит поторопиться.

Эксперт по инвестициям в недвижимость и руководитель агентства недвижимости «Крылатское» Елена Скуратова, отмечает, что условия по льготным программам гораздо выгоднее, чем по рыночной ипотеке. При этом есть основания полагать, что в ближайшее время Банк России не собирается снижать ключевую ставку, которая определяет ставки по жилищным кредитам.

«Какой-то период нам нужно будет жить в новой реальности с достаточно высокой стоимостью ипотеки. Поэтому, если вы планируете покупать квартиру в новостройке, лучше с этим поспешить и успеть воспользоваться ипотекой с господдержкой до 1 июля», — заявила риелтор.

Такое же мнение выразил учредитель и директор инвестиционной риелторско-строительной компании «Мечты в квадрате» Виталий Червяков. По его словам, взять кредит под 6-8 процентов годовых, которые предусматривает льготная ипотека, гораздо выгоднее, чем снимать квартиру в аренду. «Если есть финансы, и вы думаете куда их вложить, чтобы их не съела инфляция, то сейчас самое время запрыгнуть в уходящий вагон — еще можно успеть выйти на сделку», — резюмировал эксперт.

Ранее эксперты рынка недвижимости предупредили, что досрочно гасить ипотеку может быть невыгодно заемщикам по госкредитам.