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14:17, 24 мая 2024Экономика

Россиянам отсоветовали досрочно гасить ипотеку

Эксперт Сорока: досрочно гасить ипотеку может быть невыгодно заемщику

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Досрочно гасить ипотеку может быть невыгодно заемщикам по госкредитам. Вносить сумму с опережением отсоветовала россиянам эксперт рынка недвижимости Мария Сорока в беседе с aif.ru.

По словам специалистки, это связано с высокой ключевой ставкой, она сейчас находится на уровне 16 процентов годовых. В то время как ставки по льготным ипотечным программам находятся в диапазоне от 5 до 8 процентов. Выгодной ключевая ставка оказалась для тех, кто открывает вклад, — можно получить более высокий процент, те же 14-16 процентов. Однако досрочное погашение кредита в таких условиях не кажется рациональным, пояснила Сорока.

«Лишние деньги сейчас разумнее отправить на вклад под те же 15-16 процентов годовых. Выгода от этого будет чуть выше, чем с досрочного погашения кредита. А вот если у вас оформлена классическая ипотека без субсидий от государства по ставке от 16,5 процента, то большие платежи лучше закрывать с опережением», — заключила эксперт.

Ранее в России собрались запустить новый инструмент для помощи гражданам в покупке жилья. Речь идет о жилищных вкладах — направить деньги с такого депозита можно будет только на погашение ссуды на недвижимость.

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      Нина Ташевская
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