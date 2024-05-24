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23:14, 24 мая 2024Мир

Пентагон оценил возможность изменения планов Остина из-за медицинской процедуры

Остин не станет отменять встречу с главой Минобороны Китая из-за медпроцедуры
Ллойд Остин

Ллойд Остин. Фото: Samuel Corum / Globallookpress.com

В Минобороны США оценили возможность отмены встречи главы ведомства Ллойда Остина с коллегой из Китая Дун Цзюнем из-за плановой медицинской процедуры шефа Пентагона, связанной с проблемой с мочевым пузырем, на время проведения которой он передаст полномочия своему заместителю, сообщает РИА Новости.

По словам представителя американского оборонного ведомства, планы Остина остаются без каких-либо изменений.

В феврале из-за проблем с мочевым пузырем Остина госпитализировали в отделение интенсивной терапии Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида.

В начале декабря 2023 года у него обнаружили рак простаты. Ему удалили опухоль, после чего выписали. 1 января 2024-го состояние главы Пентагона ухудшилось, его вновь положили в больницу с тошнотой и сильной болью в брюшной полости, бедре и ноге. Тогда у министра обнаружили инфекцию мочевыводящих путей.

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      Марина Совина
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