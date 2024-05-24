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18:15, 24 мая 2024Мир

Петагон отказался комментировать по запросу журналистов удары ВСУ по Крыму

Петагон отказался комментировать по запросу РИА Новости удары ATACMS по Крыму

Фото: Sgt. John Schoebel / Globallookpress.com

Пентагон отказался комментировать по запросу журналистов удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) дальнобойными ракетами ATACMS по Крыму. Соответствующий запрос в американское оборонное ведомство направило РИА Новости.

«США рассматривают Крым как часть Украины. Тем не менее, учитывая, что Украина сама несет ответственность за свои военные действия, мы предлагаем им самим комментировать любые недавние операции», — указали в Пентагоне.

В последний раз ВСУ атаковали Крымский полуостров в ночь на пятницу, 24 мая. Было выпущено не менее 16 ракет. По данным Telegram-канала Mash, во время удара над Черным морем кружил американский разведывательный беспилотник MQ-8 Reaper.

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