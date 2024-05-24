Под Москвой мотоциклист на скорости влетел в авто и попал на видео

В подмосковных Мытищах мотоциклист на полной скорости влетел в автомобиль

В подмосковных Мытищах мотоциклист на полной скорости влетел в автомобиль. Последствия ДТП попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На представленном видеоролике виден отброшенный в сторону мотоцикл. Рядом очевидцы оказывают первую помощь пострадавшему водителю, который лежит на асфальте.

Удалось выяснить, что столкновение произошло на улице Фрунзе. Мотоциклист врезался в заднюю часть автомобиля, который двигался на съезд. К месту случившегося направили медиков и представителей экстренных служб.

Ранее сообщалось, что четыре автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте на западе Москвы. К ликвидации последствий ДТП были привлечены восемь человек и две единицы техники.

Тогда в результате инцидента никто не пострадал.