Подавление сигнала Starlink назвали тактическим сдвигом в конфликте на Украине

NYT: России все чаще удается подавлять сигнал Starlink, это может стать сдвигом

Вооруженным силам (ВС) России все чаще удается подавлять сигнал Starlink на позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ), это может стать сдвигом в конфликте. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на украинских военных и чиновников.

По словам украинских чиновников, одной из причин успеха ВС России в Харьковской области является применение более мощного электронного оружия для подавления сигнала Starlink. Журналисты NYT отмечают, что это может ознаменовать тактический сдвиг в конфликте, подчеркнув уязвимость и зависимость Украины от компании SpaceX.

«Мы проигрываем битву в радиоэлектронной борьбе», — сказал заместитель командира БПЛА «Ахиллес» 92-ой бригады ВСУ с позывным «Аякс». Чиновники также подчеркнули, что поражение в радиоэлектронной борьбе может стать серьезной угрозой для Украины.

Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров допустил использование ВС России новых технологий для подавления Starlink. Он подчеркнул, что ранее сигнал преодолевал помехи.