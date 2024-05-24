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14:13, 24 мая 2024Бывший СССР

Посла России в Армении вызвали в Москву для консультаций

МИД РФ: посла России в Армении Копыркина вызвали в Москву для консультаций

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Посла России в Армении Сергея Копыркина вызвали в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел (МИД) РФ.

В ведомстве уточнили, что дипломата вызвали в Москву для консультаций. Другие детали в сообщении МИД не приводится.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова попросила премьер-министра Армении Никола Пашиняна объяснить, к каким странам-участницам Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) у него имеются претензии.

До этого армянский премьер утверждал, что два государства-члена ОДКБ помогали Азербайджану в ходе вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году.

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      Алевтина Запольская
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