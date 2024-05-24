Названа вероятная причина сокращения численности Генштаба ВСУ

Военный эксперт Перенджиев: Генштаб ВСУ сокращают из-за нехватки профессионалов

Сокращение численности Генштаба ВСУ может быть связано с дефицитом профессиональных военных на поле боя, заявил в разговоре с «Лентой.ру» доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

«Речь может идти о нехватке профессионалов, которые непосредственно руководят боевыми действиями, — сказал военный эксперт. — Те, кто находится в Генштабе и занимает теплые места, никакого прямого отношения к боевым действиям не имеют. В том смысле, что они не выезжают на линию огня, а чертят карты и ставят условные стрелки».

Он добавил, что речь может идти об имиджевом ходе со стороны ВСУ, о желании показать единство генералитета и солдат.

«Другой вариант — Генштаб ВСУ могут действительно сократить, но для того, чтобы вместо действующих полковников посадить их коллег из НАТО, которые так же будут руководить», — допустил Перенджиев.

Ранее сообщалось, что на Украине решили сократить численность Генштаба ВСУ на 60 процентов. Высвободившийся личный состав при этом отправят в боевые части и органы управления оперативного и тактического уровней для ротации подразделений на фронте.