Путин выделил не потерпевшие крушение российские вертолеты в кортеже Раиси

Путин: сопровождение Раиси летело на вертолетах РФ, поэтому все прошло гладко

Российские вертолеты в кортеже иранского президента Эбрахима Раиси не потепели крушение и долетели без проблем, заявил российский лидер Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости.

«Сопровождающие лица летели на двух российских, по-моему, вертолетах. В вертолетах российского производства в тех же условиях, в том же коридоре фактически. Прилетели без всяких проблем», — отметил глава государства.

Ранее экс-командующий Корпуса стражей исламской революции и глава Совета по определению политической целесообразности Ирана генерал Мохсен Резаи заявил, что ответственность за аварию президента Ирана Эбрахима Раиси целиком лежит на США, которые ввели против Тегерана санкции и не выполнили взятые обязательства в области обслуживания иранского авиапарка.