Путин заявил о неспособности Запада сдержать развитие России и Белоруссии

Путин: попытки Запада сдержать развитие РФ и Белоруссии обречены на провал

Попытки западных стран сдержать развитие России и Белоруссии, а также навредить их суверенитету, обречены на провал, заявил российский лидер Владимир Путин. Его цитирует ТАСС.

Президент отметил, что для Минска и Москвы особенно актуально укрепление оборонного потенциала, «имея в виду то направление, которое было избрано западным сообществом в отношении и Белоруссии, и России, безусловной враждебности и попытки сдержать наше развитие, нанести ущерб нашему суверенитету».

«Ничего ни у кого в этом отношении не получалось, и, я уверен, ничего не получится», — подчеркнул Путин.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его и Путина пытаются представить варварами, которые воруют и «едят» детей.