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15:50, 24 мая 2024Моя страна

Раскрыты лучшие глэмпинги для летнего отдыха в России

Россиянам порекомендовали кемпинги в Тульской области, Геленджике и Карелии

Фото: Espen Bierud / Unsplash

Эксперты онлайн-сервиса «Яндекс.Путешествия» раскрыли лучшие места для отдыха в глэмпингах в России. Их рейтинг поступил в редакцию «Ленты.ру».

Специалисты отметили, что подобрали пять недорогих объектов размещения с хорошими отзывами и приятной локацией. Например, эксперты порекомендовали отправиться в экопарк «Бобровый мыс» в Тульской области. «Он находится посреди очень красивого леса и с трех сторон омывается рекой Ока — гостям предлагают расположиться в коттеджах с современным ремонтом», — говорится в материале. Самый доступный номер обойдется в 3,8 тысячи рублей на двоих за ночь.

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Кроме того, в список попал кемпинг «Свежий воздух», расположенный на скалистом плато рядом с Геленджиком. Как пояснили эксперты, сюда стоит отправляться тем, кто хочет посмотреть на красивые закаты и горы. Здесь можно найти размещение за 5,6 тысячи рублей за ночь или арендовать место под палатку за 2,2 тысячи рублей.

Любителям дикой природы предлагают отправиться в «Сава Кэмп» в Карелии, который находится у подножия горы в том самом месте, где в Ладогу впадает река Савайнйоки. «Рядом есть множество грунтовых дорог, где можно погулять или покататься на велосипеде», — поделились в сервисе. Стоимость размещения на двоих в сутки начинается от 6,9 тысячи рублей.

В рейтинге оказались и места из Ленинградской области и Нижнего Новгорода — например, кемпинг «Майтри Кэмп» в Выборгском районе (6 тысяч рублей за ночь) и база отдыха «Окуневая заимка» в 50 километрах от Нижнего Новгорода (5,5 тысячи рублей за ночь).

Ранее в мае россиянам раскрыли лучшие маршруты для путешествий на автомобиле по России. Среди них, например, Алтайский край, по которому пролегает Чуйский тракт, дорога от Балтийска до Янтарного в Калининградской области и Усинский тракт, идущий через Хакасию и Тыву.

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      Марк Успенский
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