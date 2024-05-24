Раскрыты подробности о заводе из дела арестованного главного связиста Минобороны

Завод из дела замглавы Генштаба Шамарина получал миллионные контракты

Завод «Телта» из дела арестованного главного связиста Минобороны РФ — генерал-лейтенанта Вадима Шамарина — в 2015 году получил контракт на поставку полевого телефонного аппарата ТА-88 в военное ведомство на сумму в 278,9 миллиона рублей. Подробности о предприятии из дела замглавы Генштаба в пятницу, 24 мая, сообщает ТАСС.

По данным агентства, у завода так же был госконтракт на поставку телекоммуникационного оборудования для нужд «Воентелекома» на сумму 163,6 миллиона рублей. Следователи полагают, что по итогу генерал-лейтенант Шамарин получил от гендиректора и главного предприятия пермского предприятия 36 миллионов рублей. Взятка предназначалась за увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны и общее покровительство.

23 мая начальник Главного управления связи генерал-лейтенант Вадим Шамарин, являющийся замначальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова, был задержан сотрудниками правоохранительных органов. В его доме прошли обыски, а сам он был доставлен на допрос. Во время предъявления обвинения в суде он не признал вину в получении особо крупной взятки.