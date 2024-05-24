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15:22, 24 мая 2024Россия

Миллионы россиян проявили интерес к выставке-форуму «Россия» на ВДНХ

Выставку-форум «Россия» на ВДНХ посетили 14 миллионов гостей

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Международную выставку-форум «Россия» с момента ее открытия на ВДНХ посетило 14 миллионов гостей, сообщили в дирекции форума.

Четырнадцатимиллионным гостем стал восьмилетний Кирилл Старов из Камчатского края. Кирилл приехал на выставку с родителями — Дмитрием и Ларисой.

Поздравили юного посетителя в «Доме полимеров», где представлена экспозиция компании СИБУР. Кириллу вручили сертификат на семейное путешествие в город Тобольск.

«Мы первый раз на выставке. Каждый год мы проезжаем через Москву — и именно в этот раз решили посетить ее. Для нас очень неожиданно стать юбилейным посетителем. Ожидания от грядущей поездки у нас самые радужные. Хотим узнать что-то новое и получить новые впечатления», — отметили Дмитрий и Лариса Старовы.

В гостевой программе юбилейных посетителей — экскурсия по местам детства ученого-энциклопедиста, новатора, уроженца Тобольска Дмитрия Менделеева, 190-летие которого отмечается в этом году.

Юбилейных посетителей поздравила руководитель управления креативных разработок, маркетинга и аналитики выставки «Россия» Ольга Бинда.

«Вы первые посетители-миллионники, которые попали на новую, цветущую Выставку "Россия". У нас начался фестиваль "Будущее в цветах" — мы очень рекомендуем вам его посетить. Выставка — это территория благодарности, и мы говорим вам спасибо, что посетили нас. Желаем вам хорошей поездки и отдыха», — отметила Ольга Бинда.

Ранее тринадцатимиллионному посетителю выставки Татьяне Ясюкович из Сургута был вручен сертификат на семейное путешествие в Кировскую область. А десятимиллионному гостю — Константину Панфилову из Ярославля подарили поездку в Мурманск с посещением атомного ледокола «Ленин».

Напомним, рубеж в пять миллионов гостей выставка преодолела 22 февраля. Тогда на ВДНХ приехал Алексей Максимов с супругой и двумя детьми. Семья из города Волжский Волгоградской области получила от выставки «Россия» и администрации Ленинградской области тур по городам Приволжья.

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      Григорий Гончаров
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