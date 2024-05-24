Россиянам перечислили методы работы лжеремонтников

Пожарская предостерегла от подписания кредитных договоров при ремонте

Подписание кредитных договоров является одним из самых способов мошенничества при ремонте, рассказала РИА Новости эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков» и платформы «Мошеловка» Александра Пожарская.

Так, мошенники могут прийти к россиянину и начать убеждать его в необходимости ремонта, например, по какой-либо выдуманной программе мэра или губернатора, в ходе которой работы выполняют за символическую сумму. В итоге лжеремонтники меняют краны на некачественное оборудование, или создают видимость работ. Самое неприятное заключается в том, что жертва во время общения с мошенниками подписывает кредитный договор и остается с долгами.

Другие распространенные способы обмана — создание фейковых сайтов и отказ заключать договор. В первом случае у россиянина могут попросить рассчитать стоимость ремонта онлайн и внести предоплату. Услуги после этого, естественно, не оказываются. Во втором случае злоумышленники не предоставляют никаких смет, чеков, актов и других документов, необходимых в качестве гарантий добросовестности выполнения работ. При этом сам ремонт они выполняют некачественно, из самых дешевых материалов. Оплату же мошенники требуют, как за «серьезно» выполненную работу.

Ранее стало известно, что больше половины россиян, которые собираются ремонтировать дачу или квартиру в ближайшее время, рассчитывают потратить на работы до 100 тысяч рублей. При этом 60 процентов опрошенных готовы потратить до 100 тысяч рублей, 20 процентов — 100–300 тысяч рублей, шесть процентов — 300–500 тысяч рублей, по семь процентов — от 500 тысяч и более. Большинство россиян признались, что траты на ремонт в итоге обычно превышают запланированной бюджет.

