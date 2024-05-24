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12:24, 24 мая 2024Экономика

Россияне назвали источники средств для покупки жилья

Около 34 % россиян покупают жилье с помощью ипотеки и продажи старой квартиры

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Большинство россиян, собирающихся покупать жилье в ближайшее время, планируют сделать это с помощью ипотеки. Об этом говорят результаты исследования компании «Этажи» и сервиса Wazzup, передают «Известия».

44 процента респондентов хотят купить квартиру в 2024 году. 25 процентов из них планирует взять ипотеку и потратить на первоначальный взнос сбережения, еще 34 процента — взять ипотеку и потратить средства с продажи старого жилья. Только 11 процентов расплатятся наличными.

Более половины (55 процентов) опрошенных приобретают квартиру для личного проживания, 10 процентов — для сдачи в аренду, 7 процентов — для подрастающих детей, 1 процент — для родителей на пенсии.

Для 58 процентов важно, чтобы рядом находились школы, поликлиники, магазины и другие социальные объекты. 32 процента согласны рассмотреть более удаленные от инфраструктуры квартиры, а 5 процентов готовы ездить в необходимые места на собственном автомобиле. Еще 5 процентов заявили, что для них вовсе не имеет значения удаленность жилья.

Ранее риелтор Ольга Симонова дала россиянам советы, которые помогут купить квартиру без проблем. В числе прочего она рекомендовала людям без накоплений не рассматривать покупку вторичного жилья.

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      Александра Качан
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