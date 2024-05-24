Школьник на отцовской «копейке» устроил полицейскую погоню со стрельбой

В Ленобласти полиция со стрельбой задержала 16-летнего подростка на «копейке»

В Ленинградской области полицейские задержали 16-летнего школьника, устроившего погоню на отцовской «копейке». Об этом в пятницу, 24 мая, сообщает 78 ru.

По данным издания, патрульный экипаж обратил внимание на легковушку, которая нарушала правила дорожного движения. Полицейские потребовали остановиться, но водитель нажал на газ. В ходе начавшейся полицейской погони силовики сделали сначала предупредительный выстрел в воздух, а когда подросток проигнорировал и это, стали прицельно стрелять по колесам.

После задержания 16-летнего водителя в отношении него и его отца были составлены несколько административных протоколов.

5 мая 2023 года в Санкт-Петербурге школьник угнал BMW, решил скрыться от погони и устроил ДТП, врезавшись в машину полицейских.