Соседов раскритиковал творчество молодых артистов

Соседов раскритиковал песни молодых российских исполнителей

Музыкальный критик Сергей Соседов поделился мнением по поводу творчества молодых артистов. Его слова приводит Msk.ru.

Собеседник издания раскритиковал композиции молодых исполнителей, так как, по его мнению, строчки песен очень часто лишены смысла.

«"Чай не скучай", "Ты мой Эверест, он ест или он есть". Почему Эверест? С какого перепугу он для нее Эверест? Чушь собачья. Ни о чем. Пустое место. Текст — это законченная мысль. А когда это "туда-сюда, пойди сюда", просто рифмуются какие-то слова, непонятно вообще, о чем идет речь», — заявил критик.

Соседов признался, что не слушает музыку Клавы Коки, Вали Карнавал, Zivert, Анны ASTI и Niletto, так как не считает этих представителей шоу-бизнеса певицами и певцами.

«Все их песни — муть, все отвратительно и не имеет отношения к творчеству. Лучше слушать, конечно, классику, что я и делаю», — резюмировал музыкальный эксперт.

Ранее Сергей Соседов объяснил нежелание слушать новую песню певицы Аллы Пугачевой «Ложный стыд».