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21:02, 24 мая 2024Мир

Совет ЕС утвердил обновленный Шенгенский кодекс

Совет Евросоюза окончательно согласовал обновленный Шенгенский кодекс о границах

Фото: Kenzo Tribouillard / Reuters

Совет Европейского союза (ЕС) окончательно согласовал обновленный Шенгенский кодекс о границах. Об этом стало известно из заявления, опубликованного на официальном сайте организации.

«Регламент делает возможным принятие общеевропейских мер, которые ограничивают доступ граждан третьих стран в ЕС в случае крупномасштабной чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения», — говорится в тексте.

Отмечается, что в случае крупномасштабной чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения новые правила предоставляют возможность ввести соответствующие временные ограничения на границе, чего власти не могли сделать во время пандемии коронавируса.

Кроме того, в случае миграционного кризиса страны ЕС теперь могут сокращать количество действующих контрольно-пропускных пунктов, ограничивать их работу по времени, усиливать меры по охране внешней границы ЕС. Новые правила также позволят депортировать нелегальных мигрантов в ту страну ЕС, откуда они прибыли.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о начале строительства фортификационных сооружений и укрепления границы с Белоруссией и Украиной. Он также призвал власти ЕС помочь с финансированием работ, поскольку «речь идет о безопасности внешней границы ЕС».

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      Виктория Кондратьева
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