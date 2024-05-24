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09:32, 24 мая 2024Забота о себе

Стеснявшаяся толстых ног женщина узнала о необычной болезни

Фото: VGstockstudio / Shutterstock / Fotodom

Шеннон Эшли Нельсон с подросткового возраста дразнили за толстые ноги, но только в зрелом возрасте она узнала, что страдает необычной болезнью. Ее историю передает издание The Sun.

40-летняя Нельсон рассказала, что с юности стеснялась своей фигуры и поэтому отказывалась от любимых занятий — спорта, похода в театр, встреч с друзьями. Однако только в 33 года, после родов, врачи диагностировали ей липедему — генетическое заболевание, при котором в ногах, ягодицах, бедрах и иногда в руках аномально накапливается жир. Часто этот недуг путают с ожирением, но похудение не помогает решить проблему.

По словам Нельсон, она жалеет, что не знала о болезни раньше, поскольку это лишило ее шанса на нормальную жизнь. «Я не могла заниматься домашними делами или проводить время с дочерью. Меня раздражает, что у дочки мало фотографий со мной из-за моей неуверенности в себе. Я все время сидела на диетах, но ноги не худели», — призналась она. Женщина добавила, что из-за липедемы у нее постоянно немели и болели ноги, а кожа на них покрывалась язвами и зудела.

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Врачи предложили британке провести липосакцию и удалить фиброзный жир в районе ног и бедер, но перед этим ей пришлось похудеть на 20 килограммов. В США такая операция стоит 20 тысяч долларов.

За полтора года Нельсон перенесла пять операций, в ходе которых ей удалили более 25 литров жира. Это избавило пациентку от многих проблем, но ей необходимо продолжать лечение. «Сейчас моя самая большая задача — контролировать общее состояние здоровья, пока я пытаюсь встать на ноги. Я просто хочу быть хорошей мамой, и я не смогу этого сделать, если мои ноги будут продолжать расти», — заключила женщина.

Ранее диетолог Кристина Кузнецова назвала полезные привычки для быстрого похудения без вреда для здоровья. В частности, по ее словам, для эффективного похудения надо нормализовать питьевой режим.

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      Алиса Дмитриева
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