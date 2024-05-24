Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:52, 24 мая 2024Наука и техника

Раскрыто нежелательное поведение в рабочем коллективе

Personnel Psychology: хвастовство стрессом на работе оказалось нежелательным

Фото: Zamrznuti tonovi / Shutterstock / Fotodom

Ученые Университетета Джорджии раскрыли, какое поведение коллеги по работе считают нежелательным, а также признаком некомпетентности. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Personnel Psychology.

В опросе приняли участие 360 человек, которые оценивали высказывания воображаемых сотрудников, вернувшихся с конференции. Оказалось, что люди, которые хвастаются тем, что испытывают большой стресс на работе, пытаясь выдать себя за лучших работников, кажутся своим коллегам менее симпатичными и менее компетентными.

Так, человек, который описывал конференцию как очередное дело в его и без того плотном и стрессовом графике, представлялся менее симпатичным и менее компетентным по сравнению с теми, кто просто говорил, что его работа была стрессовой, или положительно отзывался от конференции. Участники исследования также сообщали, что они с меньшей вероятностью помогут такому человеку.

Исследователи обнаружили, что сотрудники, чьи коллеги часто хвастаются стрессом, часто сообщают о более высоком уровне выгорания. Хвастовство стрессом создает ощущение, что хронический высокий уровень стресса является ожидаемой и нормальной частью рабочей культуры.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      Авторитетного среди военных генерала Попова не выпустили из СИЗО. Он шутил и заявил в суде, что «бывало и хуже»

      США выделили Украине очередную партию оружия

      Российская таможня помешала вывезти на Украину установки для сброса ракет

      Британию предостерегли от каких-либо манипуляций с российскими активами

      18-летняя девушка захватила власть в банде бойфренда и стала наркобаронессой

      На Украине расследуют уход ВСУ с позиций в Харьковской области

      В Киеве признали бесполезность западного оружия против технологии помех России

      Страны G7 собрались продлить заморозку российских активов

      Американская подлодка у берегов Сахалина попала на видео

      Совет ЕС утвердил обновленный Шенгенский кодекс

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше