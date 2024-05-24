Раскрыто нежелательное поведение в рабочем коллективе

Personnel Psychology: хвастовство стрессом на работе оказалось нежелательным

Ученые Университетета Джорджии раскрыли, какое поведение коллеги по работе считают нежелательным, а также признаком некомпетентности. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Personnel Psychology.

В опросе приняли участие 360 человек, которые оценивали высказывания воображаемых сотрудников, вернувшихся с конференции. Оказалось, что люди, которые хвастаются тем, что испытывают большой стресс на работе, пытаясь выдать себя за лучших работников, кажутся своим коллегам менее симпатичными и менее компетентными.

Так, человек, который описывал конференцию как очередное дело в его и без того плотном и стрессовом графике, представлялся менее симпатичным и менее компетентным по сравнению с теми, кто просто говорил, что его работа была стрессовой, или положительно отзывался от конференции. Участники исследования также сообщали, что они с меньшей вероятностью помогут такому человеку.

Исследователи обнаружили, что сотрудники, чьи коллеги часто хвастаются стрессом, часто сообщают о более высоком уровне выгорания. Хвастовство стрессом создает ощущение, что хронический высокий уровень стресса является ожидаемой и нормальной частью рабочей культуры.