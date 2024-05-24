Учительницу арестовали за секс со школьником

В США арестовали учительницу, занимавшуюся сексом со школьником

В американском штате Северная Каролина арестована учительница, занимавшаяся сексом со школьником. Об этом сообщает WBTV.

28-летняя Оливия Деннис преподавала в старших классах в одной из школ города Шарлотт. По версии полиции, она вступила в отношения с одним из своих учеников, который был на десять лет младше нее. Они занимались сексом по меньшей мере три раза, причем это происходило за пределами школы.

Когда правоохранительным органам стало известно об отношениях Деннис со школьником, ее пригласили для опроса. После беседы учительницу арестовали. Ей предъявлены обвинения в трех случаях сексуальных действий, предпринятых в отношении подопечного.

Деннис вышла на свободу до суда под залог, составляющий 75 тысяч долларов. Она временно отстранена от работы в школе с сохранением заработной платы.

Ранее в США учительницу и ее сына обвинили в сутенерстве. По информации стороны обвинения, они склонили к занятию проституцией трех подростков.