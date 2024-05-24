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15:34, 24 мая 2024Мир

Трамп допустил включение в состав президентской администрации бывшей соперницы

ABC: Трамп допустил включение соперницы Хейли в состав своей администрации

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп допустил включение своей соперницы, экс-постпреда при ООН Никки Хейли в состав своей администрации в случае победы на выборах 5 ноября этого года. Об этом сообщает телеканал ABC.

«Ну, я думаю, она будет в нашей команде, потому что у нас много одинаковых идей, одних и тех же мыслей (...) Она очень способный человек, и я уверен, что в какой-то форме она будет в нашей команде. Абсолютно», — рассказал политик.

Авторы материала обращают внимание, что подобные слова Трампа сильно контрастируют с его риторикой в начале этого года. Ранее он критиковал Хейли, утверждая о ее «низких умственных способностях» и отсутствии политических задатков. Подобный ход может говорить о стремлении получить ее электорат, который может составлять до 20 процентов республиканцев.

23 мая Хейли, вышедшая из предвыборной гонки, заявила, что будет голосовать за Трампа. «Трамп не был идеальным, но Байден — это катастрофа. Так что я буду голосовать за Трампа», — подчеркнула она.

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      Максим Габриелян
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