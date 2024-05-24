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09:39, 24 мая 2024Бывший СССР

Украинские военные рассказали о плохом снабжении армии и низком моральном духе

Daily Beast: солдаты ВСУ жалуются на плохое снабжение и низкий моральный дух

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) жалуются на плохое снабжение армии и низкий моральный дух, передает Daily Beast.

По словам старшины одного из подразделений с позывным Зуб, находящихся близ Константиновки, волонтеры и гражданские лица тратят собственные деньги на покупку дронов, стоимость которых доходит до 30 тысяч долларов. Он обеспокоен тем, что они больше не смогут позволить себе помогать ВСУ.

«Идет уже третий год войны. Давайте будем честными. Наша экономика падает. Люди, которые были очень активны вначале, уже исчерпали свои ресурсы. И зарабатывать достаточно денег, чтобы помочь нам, у людей остается все меньше и меньше возможностей», — заявил Зуб.

Многие солдаты, как пишет газета, измотаны и, даже имея новое оружие, боятся, как долго они смогут продолжать сражаться, прежде чем погибнут или будут тяжело ранены. Один из военных, находящихся близ Харькова, заявил изданию, что многие из тех, кто сражается с ним в регионе, намного старше его и у них слабое здоровье.

Ранее отставной генерал ВВС Франции Бернар Норлен отметил, что командование ВСУ растерянно и не знает, какие действия предпринять на фоне наступления российских войск. Он подчеркнул, что положение ВСУ близко к трагическому, выразив мнение, что Российская армия еще способна удивить своими действиями в ходе нынешнего наступления. По его словам, ВС РФ хорошо адаптируются к реалиям на поле боя, быстро подстраивая свою стратегию.

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      Валентин Карант
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