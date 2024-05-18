Отставной генерал ВВС Франции Норлен: ВСУ растеряны из-за наступления войск РФ

Отставной генерал ВВС Франции Бернар Норлен отметил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) растеряно и не знает, какие действия предпринять на фоне наступления российских войск. Об этом он рассказал в интервью для LCI.

«Сейчас украинское командование, столкнулось с проблемой: оно не понимает, где необходимо укреплять позиции и что собираются предпринимать русские», — заявил Норлен.

Генерал подчеркнул, что положение ВСУ близко к трагическому, выразив мнение, что российская армия еще способна удивить своими действиями в ходе нынешнего наступления. По его словам, ВС РФ хорошо адаптируются к реалиям на поле боя, быстро подстраивая свою стратегию.

Ранее стало известно, что украинские военные озлоблены ситуацией, в которой они участвуют в боевых действиях более двух лет без возможности увольнения. Отмечается, что власти Украины признают трудности с набором личного состава и моральным духом бойцов ВСУ.