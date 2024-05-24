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20:01, 24 мая 2024Бывший СССР

В Белоруссии задержали двоих граждан Таджикистана за подготовку к теракту

МВД Белоруссии задержало двоих граждан Таджикистана за подготовку к теракту

Кадр: Telegram-канал «Белорусский силовик»

В Минске двоих граждан Таджикистана задержали по подозрению в подготовке к теракту. Они планировали совершить атаку на территории собственной страны, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД Белоруссии.

«Сотрудниками главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД при силовой поддержке СОБРа в Минске задержаны два гражданина Республики Таджикистан, которые подозреваются в подготовке совершения терактов на территории Таджикистана», — передаются в публикации слова представителя ведомства.

По информации белорусской прессы, задержанные лица принадлежат к террористической организации «Джамоат Ансоруллох», входящей в «Исламское государство» (ИГ или ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация).

Ранее ИГ взяло на себя ответственность за нападение на армейский автомобиль в Ираке в восточной части страны 22 мая. Тогда в результате атаки пострадали двое военных.

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      Глеб Палехов
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