В деле полковника Минобороны Вертелецкого предрекли появление новых фигурантов

В уголовном деле полковника МО РФ Вертелецкого могут появиться новые фигуранты

В уголовном деле начальника управления департамента Минобороны России по обеспечению гособоронзаказа полковника Владимира Вертелецкого могут появиться новые фигуранты. Следствие не исключает такого исхода, рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

«В деле фигурируют неустановленные лица. В ходе следствия могут вскрыться дополнительные обстоятельства», — добавил источник агентства.

Ранее сообщалось, что Вертелецкому предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Суд арестовал его на время расследования. СК РФ утверждает, что в 2022 году Вертелецкий «принял невыполненные работы в рамках опытно-конструкторской работы по госконтракту», из-за чего государству был нанесен ущерб на сумму более 70 миллионов рублей. В качестве взятки полковник получил дом и автомобиль.