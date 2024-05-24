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17:42, 24 мая 2024Бывший СССР

В Эстонии предложили создать систему обнаружения БПЛА на границе с Россией

В МВД Эстонии предложили создать систему обнаружения дронов на границе с Россией

Фото: Janis Laizans / Reuters

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс предложил создать систему обнаружения и отражения дронов на границе с Россией и над крупными эстонскими городами. Об этом сообщает телерадиовещательная компания ERR.

По его словам, обнаружение и противодействие беспилотникам «важны как для сдерживания, так и для ответных мер на деятельность по оказанию влияния» с российской стороны.

«Не может быть и речи о том, нужны ли эти контрмеры, ведь даже самые маленькие беспилотники уже доказали свою состоятельность в качестве разведывательного и наступательного оружия», — добавил глава МВД.

Ранее стало известно, что власти Эстонии намерены потратить семь миллионов евро на строительство ограждений вокруг Саатсеского сапога — части Псковской области, вдающейся в территорию республики.

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      Алевтина Запольская
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