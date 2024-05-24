В Европарламенте заявили о безразличии Запада к жизням обычных украинцев

Депутат ЕП Уоллес: Запад не заботит, сколько украинцев будет брошено в мясорубку

Западу безразличны жизни обычных украинцев. Об этом заявил депутат Европарламента (ЕП) от Ирландии Мик Уоллес на своей странице в социальной сети X.

«Запад не заботило, сколько украинцев из рабочего класса будет брошено в мясорубку, чтобы удовлетворить их геополитические интересы», — написал он.

По словам европарламентария, западные страны никогда не хотели мирного урегулирования российско-украинского конфликта.

Ранее западные СМИ со ссылкой на источники, близкие к президенту России Владимиру Путину, заявили о готовности Москвы к переговорам с Киевом. Отмечается, что российский лидер готов мирно урегулировать конфликт при условии фиксации действующей линии фронта.