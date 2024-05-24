В Госдуме подписали рекомендации по совершенствованию налоговой системы
Председатель Государственной Думы (ГД) Вячеслав Володин подписал рекомендации нижней палаты парламента по совершенствованию налоговой системы. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы.
«Законопроект будет внесен Правительством в ГД в весеннюю сессию», — отметил Володин.
Рекомендации были подготовлены после слушаний концепции совершенствования налоговой системы. В основе законопроекта, по мнению председателя Госдумы, должно лежать несколько ключевых принципов. Среди таковых он отметил справедливое налогообложение россиян, необходимые условия для развития бизнеса, поддержка многодетных семей, а также помощь среднему классу — врачам, учителям и представителям малого бизнеса.
«Принципиально важный вопрос — прогрессивная шкала налогообложения не должна затронуть участников специальной военной операции (СВО), которые защищают нашу страну», — отметил Володин.
Ранее в России назвали возможные последствия налоговых изменений. Об этом на заседании экспертного совета комитета Госдумы по бюджету и налогам высказался глава «Опоры России» Александр Калинин.