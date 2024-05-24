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20:01, 24 мая 2024Экономика

В Госдуме подписали рекомендации по совершенствованию налоговой системы

Володин подписал рекомендации Госдумы по совершенствованию налоговой системы
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Председатель Государственной Думы (ГД) Вячеслав Володин подписал рекомендации нижней палаты парламента по совершенствованию налоговой системы. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы.

«Законопроект будет внесен Правительством в ГД в весеннюю сессию», — отметил Володин.

Рекомендации были подготовлены после слушаний концепции совершенствования налоговой системы. В основе законопроекта, по мнению председателя Госдумы, должно лежать несколько ключевых принципов. Среди таковых он отметил справедливое налогообложение россиян, необходимые условия для развития бизнеса, поддержка многодетных семей, а также помощь среднему классу — врачам, учителям и представителям малого бизнеса.

«Принципиально важный вопрос — прогрессивная шкала налогообложения не должна затронуть участников специальной военной операции (СВО), которые защищают нашу страну», — отметил Володин.

Ранее в России назвали возможные последствия налоговых изменений. Об этом на заседании экспертного совета комитета Госдумы по бюджету и налогам высказался глава «Опоры России» Александр Калинин.

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      Маргарита Миронова
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