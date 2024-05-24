В Госдуме подписали рекомендации по совершенствованию налоговой системы

Володин подписал рекомендации Госдумы по совершенствованию налоговой системы

Председатель Государственной Думы (ГД) Вячеслав Володин подписал рекомендации нижней палаты парламента по совершенствованию налоговой системы. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы.

«Законопроект будет внесен Правительством в ГД в весеннюю сессию», — отметил Володин.

Рекомендации были подготовлены после слушаний концепции совершенствования налоговой системы. В основе законопроекта, по мнению председателя Госдумы, должно лежать несколько ключевых принципов. Среди таковых он отметил справедливое налогообложение россиян, необходимые условия для развития бизнеса, поддержка многодетных семей, а также помощь среднему классу — врачам, учителям и представителям малого бизнеса.

«Принципиально важный вопрос — прогрессивная шкала налогообложения не должна затронуть участников специальной военной операции (СВО), которые защищают нашу страну», — отметил Володин.

Ранее в России назвали возможные последствия налоговых изменений. Об этом на заседании экспертного совета комитета Госдумы по бюджету и налогам высказался глава «Опоры России» Александр Калинин.