Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:47, 20 мая 2024Экономика

В России назвали возможные последствия налоговых изменений

«Опора России»: налоговые изменения могут создать риски ухода зарплат в тень
СюжетОбращение Владимира Путина

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Чрезмерное повышение подоходного налога в России может создать риски для ухода зарплат в тень. Возможные последствия реформы на заседании экспертного совета комитета Госдумы по бюджету и налогам назвал глава «Опоры России» Александр Калинин, его слова приводит Forbes.

По словам эксперта, властям важно «не перегнуть палку», чтобы в стране не вернулись к «серым» зарплатам. Калинин предложил сохранить ставку налога для самозанятых неизменной до 2028 года. По его словам, сейчас плательщиками такого налога являются 10 миллионов человек.

Кроме того, представитель «Опоры России» заявил о необходимости принять параметры новой налоговой системы уже в весеннюю сессию парламента, чтобы изменения вступили в силу с 1 января 2025 года и у бизнеса было время к ним подготовиться. Изменения стоит сохранить на ближайшие шесть лет, подчеркнул он.

В ходе обращения к Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил ввести в стране дифференцированную систему налогообложения и устранить лазейки для ухода от налогов или их занижения. По его словам, эта мера должна обеспечить более справедливое распределение нагрузки и стимулировать бизнес. Глава Минфина России Антон Силуанов согласился, что в стране уже назрела необходимость «налоговой донастройки».

Материалы по теме:
«Человек, который опережает время» Чем займется экономист Белоусов во главе Минобороны России?
«Человек, который опережает время»Чем займется экономист Белоусов во главе Минобороны России?
13 мая 2024
В России собираются увеличить налоги для богатых. Как будет работать новая система?
В России собираются увеличить налоги для богатых.Как будет работать новая система?
12 марта 2024

По словам Силуанова, предложения по прогрессивной шкале НДФЛ доходов затронут только граждан с высокими доходами, Ожидаемые параметры налоговых изменений пока вырабатываются, но уже сейчас можно сказать, что большинства россиян они не коснутся. По его словам, важно чтобы в выигрыше от налоговых изменений оказались семьи с детьми, то есть категории граждан, которые нуждаются в господдержке, подчеркнул министр.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      В Иране не подтвердили версию о покушении на президента. Что назвали причиной крушения вертолета?

      Россиянин припарковал машину у храма и потерял девять миллионов рублей

      Жители курорта Европы пригрозили заблокировать аэропорт из-за наплыва туристов

      Российский бизнес призвал к системным решениям в налоговой сфере

      Mercedes-Benz нашел способ делать больше деталей из переработанных материалов

      В России возбудили дела в отношении командующих группировкой ВСУ «Харьков»

      Небензя заявил об отсутствии у Запада способного помочь Украине оружия

      ВСУ атаковали объект связи в российском регионе

      Небензя заявил о возможности мирного урегулирования конфликта на Украине

      Значение контроля России над Белогоровкой в ЛНР объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше