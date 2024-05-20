В России назвали возможные последствия налоговых изменений

«Опора России»: налоговые изменения могут создать риски ухода зарплат в тень

Чрезмерное повышение подоходного налога в России может создать риски для ухода зарплат в тень. Возможные последствия реформы на заседании экспертного совета комитета Госдумы по бюджету и налогам назвал глава «Опоры России» Александр Калинин, его слова приводит Forbes.

По словам эксперта, властям важно «не перегнуть палку», чтобы в стране не вернулись к «серым» зарплатам. Калинин предложил сохранить ставку налога для самозанятых неизменной до 2028 года. По его словам, сейчас плательщиками такого налога являются 10 миллионов человек.

Кроме того, представитель «Опоры России» заявил о необходимости принять параметры новой налоговой системы уже в весеннюю сессию парламента, чтобы изменения вступили в силу с 1 января 2025 года и у бизнеса было время к ним подготовиться. Изменения стоит сохранить на ближайшие шесть лет, подчеркнул он.

В ходе обращения к Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил ввести в стране дифференцированную систему налогообложения и устранить лазейки для ухода от налогов или их занижения. По его словам, эта мера должна обеспечить более справедливое распределение нагрузки и стимулировать бизнес. Глава Минфина России Антон Силуанов согласился, что в стране уже назрела необходимость «налоговой донастройки».

По словам Силуанова, предложения по прогрессивной шкале НДФЛ доходов затронут только граждан с высокими доходами, Ожидаемые параметры налоговых изменений пока вырабатываются, но уже сейчас можно сказать, что большинства россиян они не коснутся. По его словам, важно чтобы в выигрыше от налоговых изменений оказались семьи с детьми, то есть категории граждан, которые нуждаются в господдержке, подчеркнул министр.