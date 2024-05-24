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13:40, 24 мая 2024Россия

В Госдуме предложили приравнять многодетных россиянок к госслужащим

Депутат Милонов предложил приравнять многодетных женщин к госслужащим

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Многодетных россиянок необходимо приравнять к госслужащим. Такое предложение выдвинул депутат Государственной Думы Виталий Милонов, чьи слова приводит Общественная служба новостей (ОСН).

Таким образом парламентарий прокомментировал идею вице-спикера Госдумы Бориса Чернышева сократить рабочий день в пятницу для женщин. Он полагает, что инициатива, если ее примут, даст женщинам более полноценный отдых в выходные дни и возможность качественно проводить время с семьей, что скажется на повышении рождаемости в России.

Милонов считает, что женщины, в особенности многодетные матери, должны быть приравнены к госслужащим со всеми выплатами и льготами. «Они выполняют важную государственную задачу — поручение президента. Такая мера, полагаю, сработает получше», — пояснил депутат.

В свою очередь депутат Госдумы Нина Останина поддержала идею о сокращении рабочей пятницы для женщин. Она также предложила дополнить инициативу бесплатными билетами в парк аттракционов или в кино.

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