В Госдуме предложили приравнять многодетных россиянок к госслужащим

Депутат Милонов предложил приравнять многодетных женщин к госслужащим

Многодетных россиянок необходимо приравнять к госслужащим. Такое предложение выдвинул депутат Государственной Думы Виталий Милонов, чьи слова приводит Общественная служба новостей (ОСН).

Таким образом парламентарий прокомментировал идею вице-спикера Госдумы Бориса Чернышева сократить рабочий день в пятницу для женщин. Он полагает, что инициатива, если ее примут, даст женщинам более полноценный отдых в выходные дни и возможность качественно проводить время с семьей, что скажется на повышении рождаемости в России.

Милонов считает, что женщины, в особенности многодетные матери, должны быть приравнены к госслужащим со всеми выплатами и льготами. «Они выполняют важную государственную задачу — поручение президента. Такая мера, полагаю, сработает получше», — пояснил депутат.

В свою очередь депутат Госдумы Нина Останина поддержала идею о сокращении рабочей пятницы для женщин. Она также предложила дополнить инициативу бесплатными билетами в парк аттракционов или в кино.