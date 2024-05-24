Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:15, 24 мая 2024Наука и техника

В Китае заметили легкий аналог «Арматы»

В Китае заметили новый легкий танк с необитаемой башней

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Новый легкий танк с необитаемой башней, который из-за компоновки можно считать аналогом российского Т-14 «Армата», заметили в Китае. На фотографии двух машин обратила внимание «Российская газета».

Башни танков на снимках прикрыты брезентом, но большинство внешних элементов конструкции хорошо видны. В публикации предположили, что в основе новой машины лежат элементы легкого танка ZTQ-15. Выпускающаяся с 2016 года машина оснащена пушкой калибра 105 миллиметров с автоматом заряжания. Танк весом 33 тонны получил двигатель мощностью 1000 лошадиных сил.

Материалы по теме:
Есть пробитие! Как в России научились уничтожать любые танки противника
Есть пробитие!Как в России научились уничтожать любые танки противника
27 октября 2023
Т-72, Т-90, «Армата» и не только: какие боевые танки есть у России?
Т-72, Т-90, «Армата» и не только:какие боевые танки есть у России?
10 апреля 2023

Новый танк мог получить орудие того же калибра, которое дополняет дистанционно управляемый боевой модуль с пулеметом или автоматическим гранатометом. Как и ZTQ-15, новая машина получила ходовую часть с шестью опорными катками. Борта корпуса прикрыты экранами, которые могут содержать панели композитной защиты.

В марте армия КНДР провела учения с новыми танками, которые внешне похожи на российский Т-14 «Армата». Машины, получившие западное обозначение M2020, оснащены гладкоствольной пушкой калибра 125 миллиметров, противотанковыми ракетами Bulsae-3, пулеметом и автоматическим гранатометом.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Командующий 20-й армией ВС России снят с должности. Морпехи обвиняли генерала Ахмедова в потерях под Угледаром

      Раскрыт устраивающий украинских военных исход конфликта

      В Китае заметили легкий аналог «Арматы»

      В США предрекли печальные для Украины последствия отказа от переговоров

      В России отреагировали на атаку ВСУ на Крым

      Журналист Херш предрек Украине сокрушительное поражение

      Российский боец UFC пожаловался на цены в США

      Президента Чехии госпитализировали после катания на мотоцикле

      Еврокомиссар объяснил угрозы «судьбой Фицо» премьеру Грузии

      Путин прибыл в Минск

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше