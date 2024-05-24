В Китае заметили легкий аналог «Арматы»

В Китае заметили новый легкий танк с необитаемой башней

Новый легкий танк с необитаемой башней, который из-за компоновки можно считать аналогом российского Т-14 «Армата», заметили в Китае. На фотографии двух машин обратила внимание «Российская газета».

Башни танков на снимках прикрыты брезентом, но большинство внешних элементов конструкции хорошо видны. В публикации предположили, что в основе новой машины лежат элементы легкого танка ZTQ-15. Выпускающаяся с 2016 года машина оснащена пушкой калибра 105 миллиметров с автоматом заряжания. Танк весом 33 тонны получил двигатель мощностью 1000 лошадиных сил.

Новый танк мог получить орудие того же калибра, которое дополняет дистанционно управляемый боевой модуль с пулеметом или автоматическим гранатометом. Как и ZTQ-15, новая машина получила ходовую часть с шестью опорными катками. Борта корпуса прикрыты экранами, которые могут содержать панели композитной защиты.

В марте армия КНДР провела учения с новыми танками, которые внешне похожи на российский Т-14 «Армата». Машины, получившие западное обозначение M2020, оснащены гладкоствольной пушкой калибра 125 миллиметров, противотанковыми ракетами Bulsae-3, пулеметом и автоматическим гранатометом.