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10:21, 24 мая 2024Путешествия

В МИД прокомментировали слухи об ужесточении порядка выдачи загранпаспортов

Захарова: слухи об ужесточении порядка выдачи загранпаспортов безосновательны

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Распространившаяся в СМИ информация о якобы ужесточении порядка выдачи загранпаспортов россиянам за границей является безосновательной. Об этом сообщила официальный представить Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, ее комментарий приводится на официальном сайте ведомства.

Высокопоставленный дипломат также назвала подобные слухи злонамеренными. Она подчеркнула, что загранпаспорт не оформляется в том случае, если гражданин является подозреваемым или обвиняемым.

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«Все действующие и разрабатываемые нормативно-правовые акты МИД России (...) содержат именно эту установленную законом формулировку», — прокомментировала Захарова.

Ранее Россия пообещала ответить Норвегии после ужесточения правил въезда соотечественников в европейскую страну. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат отметила, что такие поступки Осло ведут к окончательному разрушению отношений между двумя странами.

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