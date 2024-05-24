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13:40, 24 мая 2024Россия

В России сотрудники оборонного завода научили школьников собирать боеприпасы

В Челябинске сотрудники оборонного завода провели детям урок по сборке снарядов

Фото: Михаил Куравлев / РИА Новости

В Челябинске сотрудники оборонного завода научили школьников собирать снаряды. О проведенном сотрудниками предприятия уроке сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу завода.

Детям провели виртуальную экскурсию по производственным помещениям, а также показали фильм о работе завода. «Ребята поработали сборщиками специзделий, а также поучаствовали в химической викторине», — приводит издание фрагмент сообщения пресс-службы.

Мероприятие прошло сразу в двух городских школах в рамках мероприятия по профориентации. Организаторы выразили надежду, что в будущем дети придут работать на их завод. Согласно размещенной на сайте предприятия информации, оно выпускает взрывчатые вещества и занимается утилизацией боеприпасов.

Ранее в подмосковных Котельниках участник спецоперации провел открытый урок о патриотизме. Выяснилось, что мужчина был осужден за склонение подростков в суициду — он был куратором в игре «Синий кит».

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