Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:28, 24 мая 2024Экономика

В России захотели навести порядок с продажей ювелирных изделий на маркетплейсах

«Ведомости»: в России могут ограничить онлайн-продажу ювелирных изделий

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Российские власти задумали ограничить продажу ювелирных изделий на маркетплейсах, так как те не соблюдают существующие правила, а значит ставят под вопрос права покупателей. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на Федеральную пробирную палату, которая находится в ведении Министерства финансов России.

Как заявили представители палаты, ювелирные изделия — это те товары, которые обязательно должны маркироваться, а их оборот отражаться в специализированной государственной информационной системе по уникальным идентификационным номерам (УИН). К сожалению, маркетплейсы игнорируют эту норму. Как следствие права покупателей остаются не защищенными. Если происходит нарушение, то оказывается сложно найти того, кто за это ответит.

Чиновники полагают, что на онлайн-площадках могут продавать только те ювелирные изделия, которые реализуются со склада самого агрегатора. На нем и будет лежать ответственность за соблюдение всех правил, регламентирующих сбыт такой продукции.

Кроме того, возможно в будущем появится некая универсальная программа, которая позволит проверять легальность продажи ювелирных изделий дистанционным способом.

Ранее выяснилось, что в 2023 году в России почти на 20 процентов выросло производство ювелирных изделий из золота. Значительно вырос и объем поступающих на рынок серебряных украшений.

В свою очередь эксперты призвали россиян, при покупке ювелирных украшений, внимательно изучать бирку изделия, на которую должен быть нанесен юридический адрес изготовителя или импортера, а также того государства, где это украшение было сделано.

Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      Россия готова к переговорам с Украиной при одном условии. В чем оно заключается?

      Президенты России и Узбекистана посетят первое заседание Совета регионов

      В Европарламенте заявили о безразличии Запада к жизням обычных украинцев

      Смольянинов выступил в Риге перед полупустым залом

      Трамп допустил включение в состав президентской администрации бывшей соперницы

      В России высказались о переговорах с условием сохранения текущих позиций

      Журналиста с российским гражданством депортировали из Литвы за вопрос о Крыме

      Рост стоимости жизни назвали серьезной проблемой для США

      Онищенко перечислил симптомы нового штамма коронавируса

      Миллионы россиян проявили интерес к выставке-форуму «Россия» на ВДНХ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше