В России захотели навести порядок с продажей ювелирных изделий на маркетплейсах

«Ведомости»: в России могут ограничить онлайн-продажу ювелирных изделий

Российские власти задумали ограничить продажу ювелирных изделий на маркетплейсах, так как те не соблюдают существующие правила, а значит ставят под вопрос права покупателей. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на Федеральную пробирную палату, которая находится в ведении Министерства финансов России.

Как заявили представители палаты, ювелирные изделия — это те товары, которые обязательно должны маркироваться, а их оборот отражаться в специализированной государственной информационной системе по уникальным идентификационным номерам (УИН). К сожалению, маркетплейсы игнорируют эту норму. Как следствие права покупателей остаются не защищенными. Если происходит нарушение, то оказывается сложно найти того, кто за это ответит.

Чиновники полагают, что на онлайн-площадках могут продавать только те ювелирные изделия, которые реализуются со склада самого агрегатора. На нем и будет лежать ответственность за соблюдение всех правил, регламентирующих сбыт такой продукции.

Кроме того, возможно в будущем появится некая универсальная программа, которая позволит проверять легальность продажи ювелирных изделий дистанционным способом.

Ранее выяснилось, что в 2023 году в России почти на 20 процентов выросло производство ювелирных изделий из золота. Значительно вырос и объем поступающих на рынок серебряных украшений.

В свою очередь эксперты призвали россиян, при покупке ювелирных украшений, внимательно изучать бирку изделия, на которую должен быть нанесен юридический адрес изготовителя или импортера, а также того государства, где это украшение было сделано.