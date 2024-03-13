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07:15, 13 марта 2024Ценности

Россиянам раскрыли способы проверить ювелирное изделие на подлинность

SOKOLOV: на бирках в подлинных украшениях должен быть указан адрес изготовителя

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

Эксперт по ювелирной моде холдинга SOKOLOV Елена Ракутина раскрыла россиянам способы проверить ювелирное украшение на подлинность. Соответствующий пресс-релиз поступил в распоряжение «Ленты.ру» в среду, 13 марта.

По словам специалистки, в первую очередь стоит обращать внимание на бирку изделия, на которой должен быть указан юридический адрес изготовителя или импортера и страны производства украшения.

«Помимо этого, на бирке обязательно должно быть представлено наименование изделия (кольцо, серьги, браслет и т.д.), его артикул или модель, общий вес, наименование драгоценного металла и его пробы (процентного содержания драгоценного металла), а также цена», — рассказала собседеница издания.

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Кроме того, в изделиях с камнями на упомянутой этикетке пишут информацию о драгоценных вставках. Так, важно отследить наименование, вес, форма огранки и качественно-цветовые характеристики.

«К последнему пункту относятся чистота камня и его цвет. Например, бриллианты бывают бесцветные, желтые, розовые, голубые и зеленые — эти качества обозначаются специальным цифровым кодом», — заявила Ракутина.

Вдобавок эксперт обратила внимание, что на бирках ювелирных изделий может присутствовать QR-код, по которому можно проверить подлинность и происхождение камня.

Также на бирке обязательно должен быть указан «ОСТ 117-3-002-95», это отраслевой стандарт ювелирных изделий из драгоценных металлов. А если в украшении используется бриллиант, то и «ТУ 117-4-2099-2002». Производитель обязан размещать на бирке двухмерный штриховой код, уникальный идентификационный номер и адрес сайта федеральной пробирной платы

Елена Ракутинаэксперт бренда SOKOLOV

Ранее в марте россиянки назвали лучшие подарки для самих себя. Аналитический центр SOKOLOV провел исследование и выяснил, что чаще всего покупательницы приобретают серьги и кольца.

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      Екатерина Ештокина
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