В России заявили о перегреве рынка недвижимости

ЦБ: цены на новое жилье в России отклоняются на 15 %

Цены на новое жилье в России отклоняются от долгосрочного тренда на 15 процентов. О перегреве на рынке первичного жилья заявили в Центральном Банке России, сообщает ТАСС.

Согласно подготовленному регулятором обзору финансовой стабильности, в первом квартале 2024 года спрос на новостройки стабилизировался на фоне высокой ключевой ставки. Однако разрыв между ценами на первичном и вторичном рынках недвижимости достиг 55 процентов (плюс 11 процентных пунктов по сравнению с последним кварталом 2023-го), согласно данным Росстата.

«Сохранение разрыва в ценах связано как с перекладыванием застройщиками комиссий банков в цены на строящееся жилье, так и со снижением доступности вторичного жилья на фоне роста рыночных ставок», — отметили в Центробанке.

Сейчас клиенты переходят с покупки вторичного жилья на приобретение квартир в новостройках, для которых доступна льготная ипотека. В результате индикатор перегрева на первичном рынке жилья достиг 15 процентов против одного процента для вторичного жилья. По мнению аналитиков, исправить ситуацию может прекращение действия массовой льготной программы, которая позволяет купить недвижимость широкому кругу покупателей (в том числе инвесторам).

Гендиректор института развития «Дом.рф» Виталий Мутко заявил, что в правительстве обсуждают запрет на продажу малогабаритных квартир (меньше 35 квадратных метров) по семейной ипотеке. Сейчас распределение малометражных и семейных квартир в общем объеме строящегося жилья не соответствует реальным потребностям в демографии. На долю квартир площадью менее 28 квадратных метров приходится 11 процентов, а на квартиры в 28-44 «квадрата» — 39 процентов.

