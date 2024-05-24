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11:23, 24 мая 2024Силовые структуры

В российском регионе двое иностранцев получили срок за кражу четырех тонн нефти

Под Новосибирском иностранцев осудили на 2 года за кражу нефти на 92 млн рублей

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Барабинский районный суд Новосибирской области приговорил к двум годам лишения свободы двух иностранцев за кражу четырех тысяч тонн нефти из магистрального нефтепровода. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Захир Диланов и Сабухи Агакишиев признаны виновными по статье 158 УК РФ («Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере») и должны выплатить компании «Транснефть — Западная Сибирь» 92 миллиона рублей. Отмечается, что они будут отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, осужденные выкачивали нефть из магистрального нефтепровода и заполняли ей приготовленный резервуар. Затем нефть перекачивалась в грузовые цистерны. Всего с 23 ноября 2022 по 15 января 2023 года они похитили более четырех тысяч тон нефти на 92 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге будут судить иностранца, неуважительно высказывавшегося о днях воинской славы России, по статье о реабилитации нацизма.

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      Екатерина Кашурникова
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