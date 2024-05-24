В российском регионе объявили ракетную опасность

ГУ МЧС: в Шебекинском округе Белгородской области объявлена ракетная опасность

В Шебекинском округе Белгородской области объявлена ракетная опасность. Об это сообщает главное управление МЧС по региону в своем Telegram-канале.

Менее чем через 10 минут сигнал ракетной опасности в регионе отменили.

Спасатели не уточнили, были ли выпущены по округу снаряды, а также есть ли в округе повреждения.

Ранее сообщалось, что в небе над Крымом сбили три ракеты ATACMS. Кроме того, в сторону Крыма также направлялись три катера Военно-морских сил Украины — их в Черном море уничтожила морская авиация.