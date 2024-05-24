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08:05, 24 мая 2024Россия

В российском регионе объявили ракетную опасность

ГУ МЧС: в Шебекинском округе Белгородской области объявлена ракетная опасность

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

В Шебекинском округе Белгородской области объявлена ракетная опасность. Об это сообщает главное управление МЧС по региону в своем Telegram-канале.

Менее чем через 10 минут сигнал ракетной опасности в регионе отменили.

Спасатели не уточнили, были ли выпущены по округу снаряды, а также есть ли в округе повреждения.

Ранее сообщалось, что в небе над Крымом сбили три ракеты ATACMS. Кроме того, в сторону Крыма также направлялись три катера Военно-морских сил Украины — их в Черном море уничтожила морская авиация.

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      Марк Леонов
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