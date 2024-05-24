В российском регионе пятый раз за день объявили ракетную опасность

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, об этом в Telegram-канале сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков.

Сигналы звучат пятый раз за день, трижды предупреждение действовало по всей территории региона, в областном центре и районе также запускали оповещение вечером 24 мая.

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам», — написал Гладков.

Он призвал горожан укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а находящихся на улице — проследовать в укрытие или иное безопасное место.

Ранее в Белгороде после работы системы противовоздушной обороны (ПВО) осколок снаряда пробил крышу автомобиля и попал на видео. На кадрах видна часть снаряда, угодившая в заднюю часть машины и застрявшая в заднем кресле.