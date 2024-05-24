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12:10, 24 мая 2024Мир

В Румынии задержали гражданина страны по подозрению в госизмене

В Румынии задержали жителя, подозреваемого в фотографировании военных объектов

Фото: Vadim Ghirda / AP

В Румынии задержали жителя страны, подозреваемого в госизмене за, предположительно, фотографирование военных объектов и передачу снимков в посольство России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление по борьбе с организованной преступностью и терроризмом Румынии (DIICOT).

«23 мая 2024 года прокуроры DIICOT задержали обвиняемого [румынского гражданина], в отношении которого ведется расследование по совершению преступления государственной измены», — утверждается в заявлении.

По данным DIICOT, житель Румынии «вел наблюдение за румынскими или принадлежащими НАТО военными объектами» начиная с 2022 года, фотографировал «боевую технику и перемещение личного состава на границе с Украиной», а снимки затем «передал дипломатам посольства России в Бухаресте».

Ранее обвиненный в шпионаже в пользу России офицер Вооруженных сил Германии признался, что планировал передать России военную информацию о конфликте на Украине.

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      Елизавета Мытарева
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