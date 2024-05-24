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03:02, 24 мая 2024Мир

В Совфеде рассказали об ответе России на попытки Запада закрыть небо Украины

Сенатор Бондарев: Россия ответит на попытки Запада закрыть небо Украины

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Попытки стран НАТО сбивать российские ракеты над Украиной своими средствами противовоздушной обороны будут расцениваться как прямое участие в конфликте. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев в беседе с NEWS.ru.

По словам сенатора, это даст России право на ответные действия.

«Западу придется столкнуться с передовыми российскими средствами противодействия, а также обновленным вооружением, которыми будет отражена и разрушена любая агрессия», — отметил Бондарев.

Сенатор подчеркнул, что заявления Польши о готовности укрепить систему ПВО Украины «сейчас звучат не просто так». Чиновник отметил, что президент страны Владимир Зеленский во время заграничных поездок неоднократно просил НАТО закрыть небо над страной.

Ранее политолог Александр Асафов рассказал, что страны НАТО не пойдут на закрытие неба над Украиной, поскольку это будет означать прямое участие стран альянса в конфликте.

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      Юлия Мискевич
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