В США заявили о поступлении выделенной Украине помощи на линию фронта

Блинкен заявил, что выделенная Украине военная помощь достигла линии фронта

Выделенная Украине американская военная помощь уже поступила на линию фронта, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает РИА Новости.

Глава госдепартамента также сообщил, что новые поставки будут направлены в республику в сжатые сроки.

«Помощь из предыдущих пакетов уже достигла линии фронта, и мы предоставим новую помощь так скоро, как сможем», — уточнил Блинкен.

Госсекретарь США рассказал, что Вашингтон выделил Киеву очередную партию оружия на 275 миллионов долларов. В его состав войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Также туда будут включены артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 миллиметров, противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Javelin и AT-4. Кроме того, Киеву отправят противотанковые мины, комплекты химической, биологической и радиационной защиты.