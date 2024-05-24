Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:35, 24 мая 2024Мир

В США заявили о поступлении выделенной Украине помощи на линию фронта

Блинкен заявил, что выделенная Украине военная помощь достигла линии фронта

Фото: Annabelle Gordon / Globallookpress.com

Выделенная Украине американская военная помощь уже поступила на линию фронта, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает РИА Новости.

Глава госдепартамента также сообщил, что новые поставки будут направлены в республику в сжатые сроки.

«Помощь из предыдущих пакетов уже достигла линии фронта, и мы предоставим новую помощь так скоро, как сможем», — уточнил Блинкен.

Госсекретарь США рассказал, что Вашингтон выделил Киеву очередную партию оружия на 275 миллионов долларов. В его состав войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Также туда будут включены артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 миллиметров, противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Javelin и AT-4. Кроме того, Киеву отправят противотанковые мины, комплекты химической, биологической и радиационной защиты.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Авторитетного среди военных генерала Попова не выпустили из СИЗО. Он шутил и заявил в суде, что «бывало и хуже»

      Пашинян рассказал о становлении Реальной Армении

      Румыния захотела стать основным производителем боеприпасов для Abrams

      Полковник ВСУ возглавил украинское новостное агентство

      В США заявили о поступлении выделенной Украине помощи на линию фронта

      США выделили Украине очередную партию оружия

      Лисовец рассказал о жизни в 9-метровой комнате с алкоголиками

      Российская таможня помешала вывезти на Украину установки для сброса ракет

      Британию предостерегли от каких-либо манипуляций с российскими активами

      18-летняя девушка захватила власть в банде бойфренда и стала наркобаронессой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше