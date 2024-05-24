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10:01, 24 мая 2024Россия

Вернувшийся из больницы москвич нашел в своей квартире 10 кавказцев

«112»: москвич вернулся в квартиру после инсульта и нашел там 10 кавказцев

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Мужчина вернулся из больницы после инсульта в квартиру на Воронцовских прудах на юго-западе Москвы и нашел там 10 кавказцев. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

По данным издания, до этого горожанин планировал устроиться работать в одну из компаний. Приятельница пообещала представить его будущим коллегам. Один из них связался с москвичом и попросил одолжить ему автомобиль Mersedes, чтобы встретить родственницу на вокзале.

Когда новый знакомый приехал за ключами в квартиру на Воронцовских прудах, мужчина почувствовал себя плохо. Его увезли в больницу с инсультом.

Квартира осталась открытой, ключи — у коллеги из Кавказа. Спустя день в гости к москвичу заехал сын и обнаружил внутри 10 гостей, которые объявили себя коллекторами. Они заявили, что охраняют жилище до выписки хозяина.

Когда вернулся сам владелец жилья, кавказцы снова отказались уходить. Житель столицы на протяжении недели пытался их выпроводить, но все было безрезультатно. Ему помогла смекалка — хозяин объявил соседям, что к нему должна прийти женщина, и попросил погулять пару часов. Те купились и вышли, москвич закрылся сразу же на все замки.

После этого мужчина написал заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что дагестанцы заставили блогера из Казани извиняться за ролики о сексе в исламе.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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