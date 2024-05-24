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12:44, 24 мая 2024Бывший СССР

Власти Грузии ответили США на введение санкций из-за закона об иноагентах

«Грузинская мечта» назвала комическим ввод санкций из-за закона об иноагентах

Фото: Zurab Tsertsvadze / Reuters

Секретарь правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе назвал «беспрецедентным и комическим» решение США ввести санкции против депутатов из-за закона об иноагентах. Об этом пишет РИА Новости.

«Беспрецедентно и в то же время комично вводить санкции против избранного народом депутата из-за принятия закона», — заявил он.

24 мая Госдепартамент США ограничил грузинским властям выдачу виз из-за закона об иноагентах. Ограничения действуют против лиц, ответственных за разработку документа, и членов их семей. Помимо этого, под ограничительные меры попали те, кто несет ответственность «за подавление гражданского общества и свободы мирных собраний в Грузии посредством насилия или запугивания».

Ранее сообщалось, что Сенат США рассмотрит двухпартийный законопроект о санкциях против Грузии из-за закона об иноагентах.

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      Кристина Есикова
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