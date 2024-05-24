Госдеп США ограничил выдачу виз властям Грузии

Блинкен: властям Грузии ограничат выдачу виз США из-за закона об иноагентах

Госдепартамент США ограничил властям Грузии выдачу виз из-за закона об иноагентах. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в своем заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

«В ответ на действия Тбилиси Госдеп США вводит новую политику ограничения виз для Грузии, которая будет применяться к лицам, ответственным за разработку закона об иноагентах, а также к членам их семей», — отмечается в заявлении.

Госсекретарь также добавил, что под ограничения входят лица, «ответственные за подавление гражданского общества и свободы мирных собраний в Грузии посредством насилия или запугивания».

Блинкен подчеркнул, что он инициирует пересмотр отношений и сотрудничества обеих стран. Он выразил надежду на то, что Грузия изменит положения законопроекта и предпримет шаги «для продвижения вперед реализации евроатлантических устремлений».

Ранее сообщалось, что Сенат США рассмотрит двухпартийный законопроект о санкциях против Грузии из-за закона об иноагентах. Инициатива верхней палаты Конгресса планирует выделить не менее 50 миллионов долларов «на поддержку проектов демократии и верховенства закона в Грузии», а также инициирует расследование «иностранного вредоносного влияния» в стране.