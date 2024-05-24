Власти российского региона опубликовали сводку ударов ВСУ

Врио курского главы Смирнов опубликовал сводку ударов со стороны Украины

За сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно наносили удары по Курской области. Об этом сообщил врио главы российского приграничного региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«В течение дня обстреливались пункт пропуска "Суджа", хутор Олешня, села Гуево и Горналь Суджанского района, деревня Елизаветовка и поселок Теткино Глушковского района, посёлок Коренево и село Троицкое Кореневского района, деревня Старая Николаевка Рыльского района», — написал чиновник.

Помимо того, украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) сбросили взрывные устройства около села Сергеевка, хуторов Олешня и Красный Пахарь, а также вблизи пункта пропуска «Суджа». Один из дронов в деревне Елизаветовка атаковал сельскохозяйственную технику.

Еще около ряда населенных пунктов удалось уничтожить БПЛА с помощью систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее стало известно, что два жителя поселка Теткино Курской области получили ранения после сброса взрывчатки с беспилотника ВСУ. Смирнов тогда добавил, что пострадавшим россиянам на месте оказали первую медицинскую помощь и повезли в больницу.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.