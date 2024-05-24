Власти российского региона опубликовали сводку ударов ВСУ
За сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно наносили удары по Курской области. Об этом сообщил врио главы российского приграничного региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
«В течение дня обстреливались пункт пропуска "Суджа", хутор Олешня, села Гуево и Горналь Суджанского района, деревня Елизаветовка и поселок Теткино Глушковского района, посёлок Коренево и село Троицкое Кореневского района, деревня Старая Николаевка Рыльского района», — написал чиновник.
Помимо того, украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) сбросили взрывные устройства около села Сергеевка, хуторов Олешня и Красный Пахарь, а также вблизи пункта пропуска «Суджа». Один из дронов в деревне Елизаветовка атаковал сельскохозяйственную технику.
Еще около ряда населенных пунктов удалось уничтожить БПЛА с помощью систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Ранее стало известно, что два жителя поселка Теткино Курской области получили ранения после сброса взрывчатки с беспилотника ВСУ. Смирнов тогда добавил, что пострадавшим россиянам на месте оказали первую медицинскую помощь и повезли в больницу.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.