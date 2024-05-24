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20:22, 24 мая 2024Россия

Власти российского региона опубликовали сводку ударов ВСУ

Врио курского главы Смирнов опубликовал сводку ударов со стороны Украины
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

За сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно наносили удары по Курской области. Об этом сообщил врио главы российского приграничного региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«В течение дня обстреливались пункт пропуска "Суджа", хутор Олешня, села Гуево и Горналь Суджанского района, деревня Елизаветовка и поселок Теткино Глушковского района, посёлок Коренево и село Троицкое Кореневского района, деревня Старая Николаевка Рыльского района», — написал чиновник.

Помимо того, украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) сбросили взрывные устройства около села Сергеевка, хуторов Олешня и Красный Пахарь, а также вблизи пункта пропуска «Суджа». Один из дронов в деревне Елизаветовка атаковал сельскохозяйственную технику.

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Еще около ряда населенных пунктов удалось уничтожить БПЛА с помощью систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее стало известно, что два жителя поселка Теткино Курской области получили ранения после сброса взрывчатки с беспилотника ВСУ. Смирнов тогда добавил, что пострадавшим россиянам на месте оказали первую медицинскую помощь и повезли в больницу.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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