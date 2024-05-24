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00:20, 25 мая 2024Бывший СССР

На Украине начали расследование после смерти мобилизованного

Закарпатский военкомат начал расследование после смерти мобилизованного

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert / Global Look Press

Закарпатский областной военкомат Украины начал расследование по факту смерти мужчины в территориальном центре комплектования. Об этом пишет РИА Новости.

По данным военных, инцидент произошел в четверг, 23 мая. У военнообязанного, которого признали пригодным к службе, резко ухудшилось самочувствие.

Мобилизованному оказали медицинскую помощь и вызвали бригаду врачей, но они по прибытию констатировала смерть. По факту смерти военного проведут служебную проверку.

Ранее Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы раскрыло число мобилизованных в Вооруженные силы Украины (ВСУ) чиновников. В общей сложности на Украине насчитывается 159 333 чиновника. 4 180 из них мобилизованы или проходят службу в войсках теробороны ВСУ и вооруженных формированиях.

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      Марина Совина
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