На Украине начали расследование после смерти мобилизованного

Закарпатский военкомат начал расследование после смерти мобилизованного

Закарпатский областной военкомат Украины начал расследование по факту смерти мужчины в территориальном центре комплектования. Об этом пишет РИА Новости.

По данным военных, инцидент произошел в четверг, 23 мая. У военнообязанного, которого признали пригодным к службе, резко ухудшилось самочувствие.

Мобилизованному оказали медицинскую помощь и вызвали бригаду врачей, но они по прибытию констатировала смерть. По факту смерти военного проведут служебную проверку.

Ранее Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы раскрыло число мобилизованных в Вооруженные силы Украины (ВСУ) чиновников. В общей сложности на Украине насчитывается 159 333 чиновника. 4 180 из них мобилизованы или проходят службу в войсках теробороны ВСУ и вооруженных формированиях.